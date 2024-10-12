Эксперт оценил значимость строительства Национального космического центра для развития столицы

В 2025 году Москва планирует направить из городского бюджета почти 24 млрд рублей на поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе также продолжатся программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, и будут созданы инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели в 2025 году в Москве выделят более 60 млрд рублей.

Собянин добавил, что в число ключевых объектов, которые в следующем году планируется ввести в эксплуатацию, входит комплекс зданий Национального космического центра.

Независимый экономист Андрей Бархота заметил, что в ближайшие годы столичная экономика будет расти в 1,5-2 раза быстрее ВВП России. По его словам, это будет связано с поддержанием высоких темпов инвестиционного спроса, а также с беспрецедентными инвестиционными и налоговыми льготами.

«Одним из ключевых драйверов для развития высокотехнологичных отраслей в Москве служит механизм заключения офсетной контрактов, который дает возможность обеспечивать спрос для готовых изделий на долгосрочном горизонте. А введение в эксплуатацию комплекса зданий Национального комического центра является важной вехой в истории развития отрасли. Кроме интенсификации новых разработок и испытаний космических изделий, ввод его в эксплуатацию создаст условия для привлечения в отрасль молодых, квалифицированных кадров», - объяснил специалист.