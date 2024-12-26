Эксперт оценил значимость развития новых деловых центров в столице

Москва должна стремиться быть лучшим городом Земли. Так обозначил стратегию развития российской столицы мэр Сергей Собянин. Он представил проект депутатам Мосгордумы в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства города. Собянин отметил успешную реализацию множества проектов, несмотря на пандемию коронавируса и санкции. Москва вышла на второе место среди городских экономик мира.



По оценке независимого экономиста Андрея Бархоты, за последние десять лет она совершила такой рывок в развитии, которого не знала ни одна другая столица.



«Ключевым фактором успеха всех реализованных в столице мероприятий и проектов стала глубочайшая проработка всех элементов планов, а также следование принципу опережающего роста на базе непрерывных инвестиций. Весь отчётный период Москва фокусировалась на поддержке предпринимателей, создании, новых рабочих мест, достижении беспрецедентного уровня занятости и деловой активности. Это позволило не допустить экономического спада на фоне агрессивной конъюнктуры операционной среды, а также наращивать качество социальной, образовательной и научной среды», - отметил эксперт.



Он также обратил внимание, что все меры социально-экономической политики в Москве реализованы в формате инвестиционных проектов. Позже они тиражировались как модельные, что дало столь продолжительный и глубокий эффект. План до 2030 года предусматривает продолжение программы комплексного развития территорий: за пределами Третьего кольца будут созданы центры деловой активности, в том числе в ТиНАО. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о выделении участков для строительства коммерческой недвижимости.



«По итогам уходящего года в результате торгов инвесторы арендовали 25 участков общей площадью свыше 12 гектаров. В зависимости от условий договоров, сроки которых варьируются от 2,5 года до 10 лет и восьми месяцев, в столице появится более 292,3 тысячи квадратных метров новых объектов капитального строительства», - рассказал заммэра.



На выделенных городом участках возводятся торгово-офисные здания, спортивные и медицинские объекты, многофункциональные центры.

