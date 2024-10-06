Эксперт оценил значимость развития Мневниковской поймы для жизни Москвы

В Москве ведется комплексное развитие Мневниковской поймы, на которой уже открыли две станции БКЛ «Мневники» и «Терехово». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на острове будет построено три млн кв. м жилой и социальной инфраструктуры, а также образовательный комплекс на 925 мест и детсад на 200 мест.

Председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский считает, что развитие Мневниковской поймы является своевременным решением, которое внесет существенный вклад в улучшение Москвы и создаст новый городской анклав с различными объектами высокого уровня и развитой транспортной системой.

«Уверен, что москвичи, которые в ближайшее время переедут жить в новый район оценят все возможности современной инфраструктуры. Отдельно комплексное развитие Мневниковской поймы даст серьезный импульс для развития малого и среднего бизнеса столицы. Первые этажи жилых зданий, специально сконструированные для ведения стрит-ритейл торговли, плюс транспортная доступность придадут также динамику экономического развития нового района», - объяснил специалист.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о создании 25 спортивных объектов вблизи станций метро, МЦК и МЦД.

«Их площадь составит свыше 138 тысяч квадратных метров. Среди спортивных объектов — физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами, а также скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта», - добавил он.

Ефимов также заметил, что новые комплексы появятся в 22 районах Москвы.