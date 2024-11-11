Эксперт оценил значимость льготной ставки для формирования отраслевых кластеров

Инвесторы получили от столичных властей в аренду более 132 га земли в Новой Москве по льготной программе «Один рубль в год». Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, это более половины площадей, предоставленных по льготной ставке в Москве в 2024 году.

Благодаря столь серьезной поддержке в ТиНАО формируются крупные отраслевые кластеры и центры деловой активности. Так, в Краснопахорском районе появятся пищевой промышленный кластер, кластер по производству стройматериалов и предприятие по изготовлению тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. Кроме того, близ станции Бекасово-Сортировочное будут производить газобетонные блоки и фиброцементные плиты, а во Внукове появится завод теплоизоляционных материалов.

Собянин добавил, что в создание производств в Новой Москве будет вложено около 90 млрд рублей, а рабочие места получат более 9000 жителей столицы.

Как отметил сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрей Лупий, присоединение Новой Москвы позволило расширять производственный и жилищный сектор столицы — самого перспективного потребителя в России. Столице необходимо все больше стройматериалов для возведения новых жилых комплексов, реализации программы реновации и инфраструктурного строительства. Чтобы обеспечить спрос, столичные власти активно способствуют развитию бизнеса, подчеркнул он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве инвестором во Внукове завода теплоизоляционных материалов.

«С 2022 года по решению мэра Москвы инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке один рубль в год. С начала 2024 года заключены договоры аренды 23 участков общей площадью более 144 гектаров. Так, во Внукове появится завод теплоизоляционных материалов. Размер инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

