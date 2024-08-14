Эксперт оценил значение строительства метро в ТиНАО для развития округа

Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метро, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент завершаются работы на нескольких объектах. Готовность станции «Университет Дружбы Народов» оценивают на 97%, «Новомосковской» - в 75%, работы на станции «Академическая» завершены на треть.

Как пояснил независимый экономист Андрей Бархота, расширение метрополитена в ТиНАО имеет стратегическое значение для опережающего развития районов, примыкающими к станции Юго-Западная и Троицком.

«Эти районы имеют крупный градостроительный потенциал, за последние семь лет возведен большой объем социальной и инженерной инфраструктуры. Повышение транспортной доступности и большей пропускной способности узла пересечения Сокольнической и Калужско-Рижской линии завершают оформление ТиНАО как одного из крупнейших округов Москвы», - добавил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал о благоустройстве территории возле строящейся станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии. Специалисты намерены уложить рулонный газон и установить фонари с энергоэффективными светильниками.

