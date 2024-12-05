Эксперт оценил влияние строительства новых станций метро на уровень жизни в Москве

В сентябре открыли первый участок Троицкой линии метро, ее следующую очередь планируется построить в 2025 году, Москва добилась больших результатов в развитии транспортной системы за этот год. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр».

Работы в текущем году велись в том числе по развитию метрополитена. Для удобства горожан на линиях обновляли подвижной состав. По словам Собянина, когда началась работа над проектом, было лишь 13% новых вагонов метро, сейчас – 75%. Москва планомерно двигается к тому, чтобы все вагоны метро были новыми. Собянин выразил надежду, что к 2030 году будет завершено более 90% этой работы.

Кроме того, в течение года в городе шло активное строительство новых станций. Так, в сентябре 2024 года в столице открыли первый участок Троицкой линии метро. Мэр подчеркнул, что строительство метро идет гигантскими темпами, обгоняя советские.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что метро всегда было визитной карточкой столицы, а городские власти старались даже в самые тяжелые периоды продолжать его возведение. Он отметил, что сегодня в Москве удалось создать современный вид удобного, доступного и разветвленного городского транспорта. И проект «метро в шаговой доступности», который когда-то казался амбициозной и почти неосуществимой задачей, становится воплощением успешного городского планирования.

«Ежегодное расширение метрополитена – это не просто эволюция транспортной системы Москвы, а стратегические шаги в комплексной программе развития мегаполиса. Новые станции и линии обеспечивают не только комфорт проживания для москвичей, но и представляют собой катализатор для увеличения туристических потоков, положительно влияя на динамику предпринимательской активности в столице», - сказал Платонов.

Он также отметил, что интеграция метрополитена в городскую инфраструктуру способствует экономическому росту, оптимизируя логистические процессы и повышая инвестиционную привлекательность столицы. Так, введение в эксплуатацию Большой кольцевой линии метро в 2022-2023 годах принесло городу значительный экономический эффект, исчисляемый в миллиардах долларов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении новой станции «ЗИЛ».

«Композиция длиной 45 метров и высотой 6,4 метра выполнена из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта иллюстрирует историю одного из символов советского машиностроения – завода имени Лихачева – от истоков до наших дней. На сегодня готовность станции «ЗИЛ» составляет 76%», - говорил он.

