Эксперт оценил важность строительства станции ЗИЛ для города

Готовность станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро составляет 76%, строительство новой 16-й ветки метро продолжается. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что в сентябре открыли первые четыре станции, сейчас в работе еще два участка: «Тютчевская» – «Новомосковская» и «Новаторская» – «ЗИЛ». По словам Собянина, изначально планировалось довести Троицкую линию до БКЛ. Однако затем приняли решение продлить ее до соединения с МЦК, что позволит гораздо лучше интегрировать новую ветку в сеть подземного и наземного метрополитена.



«ЗИЛ» является пересадочной станцией на одноименные станции МЦК и в перспективе – Бирюлевской ветки. Вместе они образуют крупный городской вокзал, формирование которого завершится в 2028 году, указал Собянин. Территория ЗИЛа станет еще привлекательнее для бизнеса и жизни. По словам мэра, ожидается, что в 2025 году в пешей доступности от станции будут проживать более 35 тысяч человек, к 2030 году – свыше 50 тысяч. В частности, поездка до станции «Новаторская» БКЛ сократится в 2,5 раза.



Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что реновация территории ЗИЛ стала одной из самых масштабных в Москве. Он напомнил, что здесь в параллели было запущено и жилищное строительство, и возведение социальных и образовательных учреждений, и крупное транспортное строительство.



«Станция «ЗИЛ» к моменту полной готовности станет становым хребтом восточного участка Троицкой линии, а также крупнейшим участком будущей Бирюлевской ветки. Учитывая масштабы строительства и реновации, через три-пять лет станция может стать по своему пассажиропотоку и логистике сопоставима со станцией Боровицкая. Район обеспечит создание десятков тысяч новых рабочих мест, став новым деловым и культурным центром столицы», – сказал Бархота.



Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Крымская» Троицкой линии столичного метрополитена.



«Строящаяся станция «Крымская» Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению. В настоящий момент строители приступили к возведению монолита платформы и восточного вестибюля. На сегодня уложено свыше семи тысяч кубометров бетона», – говорил Ефимов.

