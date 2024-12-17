Эксперт оценил важность интеграции депо «Южная» и «Братеево» для инфраструктуры столицы

Строящееся электродепо «Южное» и действующее депо «Братеево» планируется объединить в многофункциональный комплекс: на одной территории разместятся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами, проходить полный цикл капремонта и планово обслуживаться. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для этого будут соединены веера путей двух депо и создана единая система автоматики телеуправления движением. Она позволит рационально и безопасно перераспределять поезда, определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду составов и одновременно контролировать положения всех стрелок, входящих в маршрут. Управлять системой будут из электродепо «Южное».

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что объединение электродепо «Южное» и депо «Братеево» значительно увеличит контрольные и управляющие мощности.

«Интеграция железнодорожного депо «Южная» и «Братеево» позволит значительно увеличить контрольные и управляющие мощности. Это означает более оперативное устранение возникающих неполадок и осуществление ремонтных работ. Кроме того, координация движения поездов на южном и восточном направлениях будет дополнительно усилена, что позволит обеспечить достаточное развитие железнодорожной инфраструктуры для увеличения пассажиропотока», - сказал Бархота.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе строительства станции «ЗИЛ».

«Сейчас на станции «ЗИЛ» будущей Бирюлевской линии метро выносят инженерные сети из зоны строительства. Также готовят территорию к основному периоду реализации проекта. В зоне примыкания станции Бирюлевской линии к Троицкой специалисты начали устройство ограждающих конструкций котлована. «ЗИЛ» будет мелкого заложения, островного типа, то есть с расположенной посередине платформой и путями по бокам», - говорил он.

