Эксперт оценил установку исторических горельефов на метро «Электрозаводская»

На станцию московского метрополитена «Электрозаводская» вернули исторические горельефы. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, их установили на стене в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии. Руководитель и партнер UNK interiors Юлия Тряскина оценила эти изменения, подчеркнув важность сохранения баланса между удобством, безопасностью и культурной значимостью объекта.

«Эволюция языка интерьеров метро является отражением изменений в обществе, технологиях и культурных предпочтениях. От роскошных "подземных дворцов" до современных лаконичных арт-пространств. Создание уникальных и запоминающихся станций метро — это возможность выразить культурное наследие и дух времени. Поэтому важную роль при разработке концепции интерьеров станции метро играет ее образ. Ведь он способен подчеркнуть культурную идентичность города, отразить философию улицу, на которой расположена станция», - сказала она.

При этом Тряскина сообщила, что, например, при проектировании станции Липецкого метро «Загорье» были использованы символизм и ассоциации с местными особенностями, в том числе с металлургическим заводом города. По ее словам, это позволило создать уникальную атмосферу для горожан и передать дух региона через дизайн интерьера метро.

Эксперт также считает, что в настоящее время в подземке необходимо создавать пространства с запоминающимися элементами, которые сделают их настоящими символами города.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об архитектурных особенностях новой станции метро «ЗИЛ».

«Строительная готовность станции составляет 76%. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции «ЗИЛ» на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», - отметил он.