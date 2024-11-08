Эксперт оценил строительство новых зданий для столичной полиции

Новое здание ОВД по Тверскому району открылось в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом в своем Telegram-канале заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы поздравил с профессиональным праздником всех полицейских и отметил, что с 2011 года было построено 26 новых полицейских объектов, более чем в 200 выполнен ремонт. Собянин добавил, что новое здание ОВД находится на Краснопролетарской улице, близ метро «Новослободская». В городе планируется построить еще более 10 зданий для районных ОВД, заключил мэр.

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, прерогатива России — вопросы борьбы с преступностью и безопасности.

«Усилия властей, направленные на улучшение условий работы правоохранителей, являются продолжением реализации этой стратегии. С каждым годом, появляются все более просторные и современные здания, оборудованные по современным стандартам, что не только повышает престиж работы в правоохранительных органах, но и привлекает новых, талантливых сотрудников, что, в свою очередь, увеличивает эффективность работы полиции. Город не просто возводит здания: он выстраивает и укрепляет целую систему поддержки правоохранительных органов для максимально успешной борьбы с преступностью. За последние годы Москва приобрела репутацию одного из самых безопасных и комфортных мегаполисов мира, что стало возможным благодаря внедрению цифровых сервисов, созданию городской системы видеонаблюдения и постоянной работе государственных структур по обеспечению полиции финансами и техническими ресурсами. Эффективная система охраны правопорядка, созданная в Москве, содействует динамичному развитию предпринимательства в городе, что, в свою очередь, способствует росту экономики и повышению уровня жизни горожан», - добавил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве пожарных депо в ТиНАО.

«Здания новых пожарных отрядов появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь составила 5,3 тысячи квадратных метров. Строительство объектов полностью завершено. Сейчас идет оформление разрешительной документации и установка оборудования. В этом году также было возведено здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в 2024 году в ТиНАО появятся три здания пожарных отрядов на 10 машино-мест», — отметил вице-мэр.



