Эксперт оценил строительство инфраструктуры на территории бывших промзон в Москве

В столице в Очаково-Матвеевском на месте двух промзон появятся жилые дома, социальные и производственные объекты. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, всего в городе появится более 3,4 млн кв. м недвижимости.

Председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов также напомнил, что на территории промзоны «Северное Очаково» построят комфортный жилой квартал, образовательное учреждение на почти две тысячи мест, детсад на 300 мест, многофункциональный комплекс с медцентром и ⁠парк с детскими и спортивными площадками. При этом, по его словам, в Очаково-Матвеевском появятся скверы с фрагментами вертикального озеленения, объекты соцназначения и учреждения дошкольного и внешкольного образования.

«На территории «Южное Очаково» уже готов детсад, еще один и две школы строятся. Здесь возведут три современных жилых комплекса, три детсада, два корпуса новой школы с отделениями специального школьного допобразования. Такие отделения в новых школах — это часть новой образовательной программы правительства Москвы «специальное дополнительное образование для школьников» в которой преподают руководители-практики и мастера действующих московских производств», - отметил Филиппов.

Он также добавил, что там откроют несколько станций метро и остановок МЦД-4.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о редевлопменте семи экс-промзон в Москве.

«С начала года город заключил с инвесторами 10 договоров о КРТ по итогам торгов. Они предусматривают редевелопмент участков семи бывших промзон, двух неэффективно используемых и одной незастроенной территории общей площадью 127 гектаров», - объяснил он.

По словам Ефимова, инвестиции в указанные проекты составляют более 970 млрд рублей, а их реализация даст городу примерно 40,6 тысяч новых рабочих мест.