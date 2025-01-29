Эксперт оценил роль КРТ в создании социальной инфраструктуры

Новый современный жилой квартал по программе реновации появится в Черемушках. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, проект предусматривает развитие улично-дорожной сети, в частности, реконструкцию научного проезда и строительство новых проездов, озеленение и благоустройство территории внутри квартала, а также строительство четырех трансформаторных и одной распределительной подстанций.

Реализация проекта проходит в рамках программы комплексного развития территорий. Появление нового квартала поможет создать более 330 рабочих мест.

По словам главы архитектурного бюро Эрика Валеева, разработка нового квартала дает возможность улучшить городскую среду, в частности, важно то, что в ходе реализации проекта будут построены новые и реконструированы уже существующие дороги. В свою очередь появление качественных общественных пространств и новых зеленых зон повысит уровень комфорта жизни москвичей. Также Валеев подчеркнул, что грамотное проектирование квартала подразумевает обеспечение гармоничной, комфортной и безопасной городской среды, создание современных общественных зон, а также разгрузку транспортной сети. Реализация проекта улучшит эффективность локальной среды, подчеркнул он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении жилых корпусов на месте бывшей промзоны «Октябрьское Поле».

«Инвестор завершил строительство трех корпусов общей площадью более 73,1 тысячи квадратных метров, почти 46 тысяч квадратных метров в них занимают жилые помещения. Объекты возведены на участке бывшей промзоны “Октябрьское Поле” в рамках первого в столице договора о комплексном развитии территорий», — отметил вице-мэр.

