Эксперт оценил реконструкцию трассы в столичном районе Дорогомилово

В столице в рамках реконструкции улицы Кульнева в районе Дорогомилово построят 1,2 км дорог от улицы 1812 года до Кутузовского проспекта. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сообщил, что завершение реконструкции запланировано на следующий год. При этом, по словам автоэксперта, автоюриста Дмитрия Золотова, развязки и съезды с третьего транспортного кольца на западе Москвы повысят пропускную способность города.

«Западная часть давно нуждается в новых дорогах и развязках, в виду плотного трафика, вызванного ростом количества автомобилей и застройки свободных территорий. Очень важно, что даже небольшое изменение в дорожном каркасе распределяет потоки и меняет направления для водителей, что ведет к сокращению времени в пути и уменьшению перепробега», - сказал он.

Золотов заметил, что в связи с этим Москва становится мобильнее, а новые инженерные сооружения гармонично вписываются в инфраструктуру столицы, создавая возможность быстрого передвижения как для частных автомобилей, так и для коммерческого транспорта. На фоне этого, подчеркнул автоэксперт, изменяется и сама дорожная инфраструктура города, так как в нем появляются новые светофоры и пешеходные переходы, что сокращает риск создания ДТП, делая движение безопасным.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о создании новой дороги в Коммунарке.

«Новая четырехполосная автомобильная дорога пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. Также строятся подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов. Уже более чем наполовину выполнена укладка дорожного полотна», - объяснил он.

Ефимов подчеркнул, что общая готовность объекта составляет 48%, а ввод трассы в эксплуатацию запланирован на осень 2025 года.

