Эксперт оценил реализацию МаИП в Москве

В Москве уже десять лет реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на развитие инфраструктуры города и создание рабочих мест. Об этом в своем канале в МАХ написал столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, этот механизм помогает эффективно использовать свободные земли и привлекать инвестиции в экономику города. Собянин напомнил, что с 2016 года в Москве завершили реализацию 129 МаИП, в рамках которых возвели 16 объектов здравоохранения, четыре учреждения культуры, 21 школу и детсад, а также 19 зданий спортназначения.

Гендиректор Проектного бюро, член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Александр Бутримов подчеркнул, что эти проекты стимулируют рост объемов строительства и внедрение современных технологий проектирования и управления.

«Заметно усилилась деловая активность в соответствующих сегментах — от инжиниринга и проектирования до производства строительных материалов. Реализация МаИП формирует стабильный спрос на сервисные проектные бюро, генподрядчиков, поставщиков оборудования и производителей стройматериалов, что особенно важно для локального рынка», - заявил эксперт.

По его словам, такие проекты также предусматривают устойчивый спрос на кадры, повышают стандарты качества и обеспечивают перспективу профессионального развития отрасли в целом. Кроме того, Бутримов уточнил, что проекты МаИП повышают требования к качеству и внедряют современные технологии.

Он добавил, что, согласно практике, проекты становятся важным механизмом для запуска как производственных, так и логистических объектов, и напрямую влияют на диверсификацию экономики капитала и укрепление ее промышленного потенциала.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов объявил, что за три года для строительства в рамках МаИП различных объектов в Юго-Восточном административном округе столицы выделил 28 земельных участков площадью 54 Га.

«В результате там появится образовательная, коммерческая и другая инфраструктура. В частности, под строительство промышленных и коммерческих объектов выделили 24 земельных участка, а для возведения недвижимости соцназначения — еще четыре», - сказал политик.

