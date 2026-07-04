Эксперт оценил развитие территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве

В Москве продолжается развитие территории бывшего Тушинского аэродрома, где на месте неиспользуемых участков появляется жилье, социальные, общественно-деловые и спортобъекты. Об этом в своем канале в «Максе» написал столичный мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что на объекте уже начали строить поликлинику в составе жилого района на Летной улице. По словам мэра, здание общей площадью более 9,4 тысячи квадратных метров вместит взрослое и детское отделения.

Руководитель проектного бюро UNK Юлий Борисов отметил, что развитие территории бывшего Тушинского аэродрома показывает, каким должен быть современный подход к преобразованию крупных городских площадок.

«Москва относится к числу мировых столиц, наиболее эффективно осваивающих неиспользуемые территории, что позволяет создавать новые жилые, общественные и образовательные объекты, комфортную благоустроенную городскую среду и развивать транспортную инфраструктуру, которая устраняет разрывы между районами, десятилетиями остававшимися изолированными из-за транспортных барьеров», - сказал эксперт.

Он уточнил, что в результате этого формируются высококлассные центры городской жизни с общественными пространствами и социокультурной функцией, а многообразие архитектурных стилей обогащает облик города.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что каждый месяц Москва вовлекает в программу КРТ новые неэффективно используемые площадки.

«В мае приняты решения о реорганизации еще свыше 122 Га участков в рамках 16 проектов. Они предусматривают строительство свыше 1,3 млн квадратных метров современной недвижимости, в том числе более 776 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов», - рассказал Ефимов.

Он добавил, что реализация этих проектов позволит создать в Москве свыше 10,6 тысячи рабочих мест.