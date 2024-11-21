Эксперт оценил преимущества программы «1 рубль в год» для строительства современных производств
Застройщикам и инвесторам в Москве представили 50 участков за 1 рубль в год, для строительства производств, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.
К примеру, в Ново-Переделкине возведут комплекс по изготовлению мясной продукции. В Очаково-Матвеевском намерены построить производственный пищевой комплекс для сети ресторанов. По словам Собянина, новые производства обеспечат более 25,5 рабочих мест.
В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота заметил, что затраты на аренду земельных участков могут поглощать до 70% операционных расходов предприятий и кратно удлинять сроки запуска производственных линий.
«Условно бесплатное предоставление земельных участков для возведения производственных мощностей в Москве позволяет создавать диверсифицированную модель промышленности, где колебания выручки и рост расходов, компенсируется условиями наибольшего благоприятствования», - пояснил он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал о выделении земельных участков для строительства промышленного комплекса в Некрасовке.
«Город предоставит в аренду земельный участок для строительства экологичного промышленного комплекса на юго-востоке столицы. Компания планирует вложить в реализацию масштабного инвестиционного проекта девять миллиардов рублей», - сказал он.
Как добавил Ефимов, реализация проекта позволит создать 700 рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru