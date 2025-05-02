Эксперт оценил открытие перехода между станцией метро «Текстильщики» и БКЛ

В столичном метрополитене между станцией «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и БКЛ открыли пешеходную галерею. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, мост длиной 140 метров проходит над Люблинской улицей и железнодорожными путями МЦД-2. Отмечается, что ширина пешеходной зоны составляет почти восемь метров, поэтому в часы пик там смогут проходить свыше 16 тысяч пассажиров.

Независимый экономист Андрей Бархота подчеркнул, что раньше для того, чтобы перейти между станцией «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии и одноименной станцией МЦД необходимо было выйти на улицу и двигаться по участку, пересеченному дорогами.

«Станция "Текстильщики" — один из наиболее значительных логистических хабов Москвы, равно как и Люблинская улица входит в ТОП-3 улиц столицы по протяженности. Одновременное нахождение вблизи наземных транспортных артерий, железнодорожной станции и торговых зон создавало немалую хаотизацию этого перехода и едва ли были комфортными для пользователей транспорта», - напомнил специалист.

По его словам, теперь новый переход поможет упростить транспортную пересадку и сократить время москвичей в пути.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики истроительства Владимир Ефимов рассказал, что в рамках ППТ внеуличный пешеходный переход с пандусами и тактильными указателями соединят с выходом из станции метро «Тютчевская».

«Проект планировки территории утвердили для участка площадью свыше 20 гектаров. Рядом планируется оборудовать подъездную дорогу и два парковочных пространства на 100 мест каждое. Последние будут предназначены в том числе и для маломобильных групп населения», - добавил он.

По его словам, реализация проекта поможет создать более безопасные условия для перемещения людей в зоне активной транспортной логистики.

