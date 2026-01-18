Эксперт оценил дорожную реконструкцию у станции БКЛ «Воронцовская»

В Москве благоустроят дорожную инфраструктуру вблизи станции «Воронцовская» БКЛ. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, в районе метро планируют провести реконструкцию участка улицы Архитектора Власова — от Академика Пилюгина до Обручева, преобразовать выезд с Проектируемого проезда №3849 на той же улице и провести еще ряд дорожных работ.

Собянин также добавил, что там сделают парковку для автомобилей, тротуары, проведут новые инженерные коммуникации, благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков отметил, что этот проект решает сразу несколько транспортных задач, которые, по его словам, помогут сократить перепробеги, создать новые маршруты и повысить удобство старых маршрутов в секторе.

«Расшивается узкое место на улице Архитектора Власова от улицы Воронцовские пруды до улицы Академика Пилюгина. Во-вторых, повышается местная связность: улица Академика Челомея и улица Архитектора Власова соединяются проездом, что обеспечивает удобную связь между Профсоюзной улицей и домами по улице Академика Челомея», - сказал специалист.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети. Однако, добавил политик, динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации.

«В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети. Эти решения направлены на формирование безопасной, удобной и современной транспортной среды как для автомобилистов, так и для пешеходов», - заявил он.