Эксперт отметил важность реконструкции развязки между Звенигородским шоссе и ТТК
Утверждëн план реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и Третьего транспортного кольца, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в рамках проекта будет построено и реконструировано порядка 2 км дорог, включая четыре новых съезда, также в планах — строительство внеуличного пешеходного перехода через Звенигородское шоссе, обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок.
Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков отметил, что реконструкция этой развязки поможет улучшить ситуацию на внутренней стороне Третьего кольца, исключив пересечение двух интенсивных транспортных потоков (с ТТК на Звенигородское шоссе в сторону области и со Звенигородского шоссе на внутреннюю сторону Третьего кольца).
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве дорог в Новой Москве.
«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400», - рассказал Ефимов.
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