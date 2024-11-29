Эксперт отметил важность нового участка транспортного каркаса столицы
Открыли движение по небольшому, но важному участку дороги — на 53-м км Киевского шоссе рядом с посёлком Селятино, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, это повысит пропускную способность Киевского шоссе за счет увеличения числа полос и разгрузит юго-западный сектор ЦКАД, кроме того, улучшится транспортная доступность посёлка Селятино, деревень Софьино и Алабино.
Новый участок - один из опорных участков нового транспортного каркаса столицы, заявил председатель комитета по строительству московского отделения Опоры России Олег Филиппов.
Он уточнил, что в него вошли разворотная эстакада из центра в сторону ЦКАД, 2,6 км новых и реконструированных дорог с увеличением числа полос движения в каждом направлении до трёх, новые переходно-скоростные полосы обеспечивающие примыкания муниципальных дорог, шумозащитные экраны, новая остановка общественного транспорта с павильоном ожидания и навигационным пилоном, а также реконструированные съезды к существующей автомобильной заправочной станции и к локальным очистным сооружениям.
«Ввод в эксплуатацию нового участка повысит эффективность транспортного обращения столицы и в частности юго-западного сектора ЦКАД, снизятся затраты коммерческих и гражданских перевозчиков благодаря сокращению «времени прогона» по новому участку», - подчеркнул Филиппов.
По совам эксперта, отдельного внимания и благодарности водителей заслуживает оснащение нового участка автоматической противогололёдной системой с датчиками состояния дорожного покрытия и автономной метеостанцией.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве новых дорог в Новой Москве.
«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог», - рассказал заместитель мэра.
По его словам, целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400.
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