Эксперт: Открытие станции «Южный порт» поможет сформировать второй комплекс «Москва-Сити»

Строительство новой станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Южный порт» началось в Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, открытие новой станции на территории экс-промзоны «Южный порт» позволит улучшить транспортную доступность Южнопортового района. Ее возведут открытым способом между станциями «Печатники» и «Кожуховская». Проектом предусмотрены два наземных вестибюля и две береговые платформы.

Ожидается, что строительство завершится в 2030 году. Также рабочие создадут для пассажиров удобную пешеходную сеть и выполнят благоустройство территории.

Кроме того, над станционным комплексом построят автодорожный тоннель от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы. Он войдет в состав магистрали, которая соединит Третье транспортное кольцо с Люблинской улицей. Ввод в эксплуатацию нового объекта поможет организовать транзитное автомобильное движение через район Печатники.

По словам сооснователя компании Госвектор.РФ Вадима Сапунова, с открытием станции будет сформирован новый городской центр Москвы. Южный порт площадью порядка 644 га — один из самых крупных проектов девелопмента в Европе. Здесь появятся жилые дома, общественные пространства, деловая инфраструктура, набережные, образовательные учреждения. Все это позволит создать тысячи новых рабочих мест. Станция «Южный порт» станет одним из основных инфраструктурных элементов нового района: мировой опыт показывает, что транспортный каркас определяет скорость освоения территорий, инвестиционную привлекательность и качество городской среды.

Уже сейчас Южный порт называют будущим «вторым Москва-сити», подчеркнул Сапунов. «Важным преимуществом территории станет сочетание масштабной деловой функции с жилой застройкой и развитой социальной инфраструктурой, что соответствует современной концепции полицентричного развития столицы», — добавил он. При этом дополнительного эффекта можно добиться благодаря созданию общественных пространств и набережных, развитию речного транспорта, строительству дорог и тоннелей. Наиболее существенные изменения городского масштаба можно будет наблюдать в ближайшие 10-15 лет.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о развитии сети метрополитена.

«Мы продолжаем активно развивать сеть метрополитена. Сегодня в строительстве находятся сразу три линии – второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 километров линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей», — заявил он.

