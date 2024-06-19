Эксперт: открытие дорожных объектов на севере Москвы создаст удобную транспортную связь
Строители проводят реконструкцию улиц на северо-востоке Москвы — Сельскохозяйственной и Декабристов на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, всего будет построено 5,8 км дорог. Реконструкция позволит улучшить внутриквартальную связанность и транспортную доступность районов Южное Медведково, Отрадное, Останкинский и Свиблово. Также появится новая транспортная связь между Алтуфьевским шоссе и ВДНХ вместе с путепроводом через железнодорожные пути, который соединит Юрловский проезд и Костромскую улицу.
Сейчас, отметил градоначальник, строители возводят пешеходные переходы и автомобильные дороги, а также делают дождевую канализацию и переустраивают инженерные сети. Строительство объекта завершено на 37%, уточнил Собянин. Он также пообещал, что будет выполнено благоустройство территории на площади более 7 га. Работы планируется завершить в апреле 2025 года, заявил мэр Москвы.
По мнению старшего преподавателя по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрея Мухортикова, открытие объектов позволит сформировать новую удобную транспортную связь между Алтуфьевским шоссе, Северо-восточной хордой и Ярославским шоссе. Ввод новых дорог перераспределит потоки и снизит нагрузку на лимитирующий участок проспекта Мира между Сельскохозяйственной и Енисейской улицами.
«Новая дорога вместе с практически готовым к вводу продлением улицы Хачатуряна до Дмитровского шоссе и строящейся дорогой от улицы 800-летия Москвы до Инженерной улицы значительно улучшат магистральный дорожный каркас СВАО одной радиальной и двумя хордовыми связями. Возникнет много удобных маршрутов как для пользователей личного, так и для пассажиров общественного транспорта», — добавил он.
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