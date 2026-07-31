Эксперт: Новый путепровод в Москве улучшит поездки для 240 тысяч человек
На Ярославском направлении железной дороги появится путепровод для соединения улиц Менжинского и Дудинки. Это позволит улучшить транспортное обслуживание в Лосиноостровском, Бабушкинском и Ярославском районах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «МАКС».
Сложность нового проекта в том, что он проходит над 28 железнодорожными путями, которые разделяют жилые массивы. Работы придется вести в условиях плотной городской застройки, а также без остановки движения электропоездов. Объект появится в виде подковы на пяти опорах, а для его открытия также реконструируют и построят свыше четырех километров дорог.
Президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков объяснил необходимость создания новой развилки.
«В столице 9 действующих железнодорожных вокзалов и только один из них – Восточный – расположен вне исторической застройки. Поэтому железнодорожные пути, расходящиеся от центра города, разделяют жилые массивы, создавая определенные сложности в логистике. Путепровод, который соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, жизненно необходим жителям нескольких столичных районов. Напомню, что в трех районах города, для которых новый путепровод существенно сократит время поездок, проживает свыше 240 тысяч человек», — подчеркнул он.
Уточняется, что все необходимые работы завершатся к 2028 году.
Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что развитие улично‑дорожной инфраструктуры и повышение связности между районами — одни из приоритетных направлений развития столицы. В течение первых шести месяцев 2026 года город выделил земельные участки площадью более 203 га для 129 проектов.
"В 11 административных округах будут построены и реконструированы магистральные улицы, надземные пешеходные переходы, путепроводы, мосты и другие важные элементы инфраструктуры", - уточнил он.
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