Эксперт: Новый дублер на северо-востоке Москвы разгрузит район Свиблово

В Москве с 2011 года возведено и реконструировано 26 автодорожных путепроводов через ж/д пути, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие три будет построено ещё восемь.

Собянин рассказал, что в настоящее время возводится новый путепровод на северо-востоке Москвы, который станет частью дублёра Алтуфьевского шоссе — одной из самых востребованных вылетных магистралей столицы.

«Движение там очень интенсивное. Четырёхполосный путепровод позволит разгрузить шоссе и прилегающие улицы», - написал мэр.

Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков отметил важность строительства дублера на одной из самых загруженных трасс Москвы.

«Алтуфьевское шоссе, действительно, одно из самых загруженных в часы пик. Сказывается активная застройка ближайшего Подмосковья, поэтому проблема со строительством дублера очень актуальна. А возможность выехать по новой магистрали в район ВДНХ позволит разгрузить еще один район – Свиблово, узкими улицами которого пользуются сейчас автомобилисты, выезжая на проспект Мира», - отметил Кулаков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал:

«Готовность улично-дорожной сети Котляковского проезда, 2-го Котляковского переулка и 1-го Варшавского проезда превышает 15 процентов. Проектом предусматриваются реконструкция и строительство 6,2 километра дорог, в том числе возведение путепровода длиной более 68 метров по основному ходу Каширского проезда. В настоящее время ведутся мероприятия по устройству опор и строительству подпорных стен путепровода, выполняется переустройство коммуникаций, возведение проезжей части дороги. Завершить реализацию всего проекта планируется летом 2026 года», – отметил Владимир Ефимов.

