Эксперт: Новые требования к строительным проектам помогут дисциплинировать отрасль

В Мосгосстройнадзоре добавили, что соблюдение стандартов сократит число отказов при оформлении разрешений, ускорит выход застройщиков на площадку и продолжительность инвестиционно-строительного цикла в целом.



Требования, перечисленные в документе, касаются минимальных значений площади квартир (28 квадратных метров для однокомнатных квартир и 44 «квадрата» - для двухкомнатных), формирования безбарьерной среды, безопасности строительства в зоне влияния метро, а также развития городской инфраструктуры.



Застройщики и эксперты смогут повысить предсказуемость прохождения этапов согласования, снизят риск корректировок проектной документации и заблаговременно учитывать требования согласующих органов.



Как отметил сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий, данный документ стал шагом к большей прозрачности и предсказуемости московского строительного рынка. Застройщики и проектные организации, по его словам, уже на ранней стадии снизят правовые и технические риски. Кроме того, подобный подход дисциплинирует участников процесса и потребует более тщательной проработки концепций.



Важно и то, что для всех участников рынка будут сформированы понятные правила игры. «Для строительной отрасли Москвы это позитивный сигнал, поскольку предсказуемость регуляторной среды напрямую влияет на инвестиционную активность, темпы запуска новых проектов и общую эффективность инвестиционно-строительного цикла», - сказал Лупий.

В свою очередь первый заместитель генерального директора STONE Виктория Васильева заявила, что появление систематизированного документа - это, безусловно, логичный шаг в развитии строительного рынка.

«На сегодняшний день девелоперы уже работают по актуальным требованиям к проектированию, и мы в целом оцениваем их как востребованные и соответствующие рыночным реалиям нормы. Экспертиза проектной документации — ключевой этап перед получением разрешения на строительство. Введение разъяснительного регламента, где чётко и понятно прописаны требования к разработке проектов, позволит снизить процент ошибок на этапе проектирования и ускорить подготовку проектной документации, что сократит сроки вывода объектов в активную фазу строительства. В конечном итоге это положительно скажется на сроках реализации инвестиционных проектов и повысит эффективность работы всей отрасли», - уверена она.

