Эксперт: новые путепроводы улучшают связность районов города

Свыше 100 путепроводов было построено и реконструировано в Москве с 2011 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

В частности, сразу 11 сооружений было введено в эксплуатацию в 2024 году. Среди них — новый путепровод близ станции Бескудниково МЦД-1, путепроводы на 24-25 км Ленинградского шоссе, два путепровода на дублере Калужского шоссе возле ТЦ «Мега Теплый Стан» и объект в районе Проектируемого проезда №2236.

Сейчас возводятся еще несколько путепроводов, в частности, четыре объекта в СВАО Москвы и путепровод в поселке Мосрентген.

Ожидается, что в 2026 году откроется путепровод, соединяющий Юрловский проезд и Костромскую область. Он улучшит транспортное сообщение районов Отрадное, Алтуфьевский и Бибирево.

Также в 2026 году планируется завершить строительство трех путепроводов на пересечении МЦД-1 и МЦД-3. Они соединят улицы Академика Королева и Валаамскую.

Как отметил старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков, возведение путепроводов и мостов через реки и железные дороги улучшает связность дорожной сети, сокращает перепробеги и создает удобные транспортные маршруты. Кроме того, это позволяет разгрузить хордовые, радиальные и кольцевые магистрали, повысить транспортную доступность «спальных» районов, создать новые рабочие места и другие точки притяжения на окраинах Москвы. Также уменьшается «эффект бублика» (массовое перемещение в центр утром и на окраины вечером), следовательно, сокращается уровень заторов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве дорог в поселке Мосрентген.

«Обновление улично-дорожной сети поселка Мосрентген включает в себя два этапа: строительство новой магистральной улицы протяженностью 500 метров от Институтского проезда до строящейся дороги второго этапа, а также дороги протяженностью 2,7 километра, которая пройдет от дублера МКАД до улицы Адмирала Корнилова. Всего планируется ввести в эксплуатацию более пяти километров новых автомобильных дорог и реконструированных улиц. Это позволит улучшить транспортное сообщение поселка с МКАД и Калужским шоссе, а также продолжить формирование еще одного направления, параллельного Калужскому шоссе. Работы планируется завершить летом 2025 года», — отметил он.

