Эксперт: Новая станция МЦД «Митьково» повысит транспортную доступность районов Москвы
В преддверии Дня железнодорожника открылся московский городской вокзал Митьково. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что открыл объект совместно с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. По мнению мэра, фактически создан новый транспортный узел с пересадкой на наземный транспорт и две станции метро.
Собянин добавил, что для удобства москвичей на вокзале предусмотрены платформа со стойками SOS, лавочками, информационными табло и навесами, а также построен пассажирский вестибюль с выходом к Русаковской улице. Кроме того, на объекте создана безбарьерная среда.
По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, открытие новой станции МЦД значительно повысит транспортную доступность различных московских районов. В частности, пересадка со станции «Митьково» на станцию «Сокольники» существенно ускорит доставку пассажиров на север и в центр города из районов, расположенных вдоль Рязанского проспекта. «Развитие Московской железной дороги стало одной из наиболее значительных вех за последнее десятилетие в истории столицы. Сочетание классического метрополитена с радиально-кольцевой структурой и наземной железной дороги с хордовыми заходами позволило создать уникальную по своей территориальной детализации транспортную систему», — отметил он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей района Сокольники и Красносельский.
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