Эксперт: Новая Москва за 13 лет стала одним из центров социальной и деловой активности Москвы

С тех пор, как к Москве 1 июля 2012 года были присоединены Троицкий и Новомосковский административные округа суммарной площадью 148 тысяч га, их население выросло примерно в 3,5 раза (до 810 тысяч человек), а на территории ТиНАО возвели 37,4 млн квадратных метров недвижимости (из них 28,3 млн «квадратов» — жилые дома). Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.



Кроме того, в Новую Москву были продлены Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии. Также здесь принимают пассажиров восемь городских вокзалов МЦД-2 и МЦД-4.



Для жителей ТиНАО были созданы около 300 тысяч рабочих мест, здесь формируются крупные индустриальные кластеры.



Ведется в Новой Москве и активное дорожное строительство — за 13 лет здесь построили и реконструировали свыше 400 км дорог. В свою очередь количество автобусных маршрутов выросло на 70%.



Строятся здесь и другие объекты — так, строители возвели первую очередь кинопарка «Москино», многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и более 210 социальных объектов. Также были благоустроены 72 общественных пространства.



«Новые территории стали пространством активного, комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается 13 лет. Будем и дальше делать все, чтобы здесь было комфортно жить, работать и воспитывать детей», — сказал градоначальник.



По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, ТиНАО превратились за 13 лет из социальной и инфраструктурной периферии в ничем не уступающие другим районам Москвы территории благодаря активному повышению транспортной доступности и тщательно продуманным инфраструктурным инвестициям. Продление метрополитена стало характерной чертой развития Новой Москвы. «Это позволило сделать новые районы полновластными частями Москвы и поддержать жилищное и инфраструктурное строительство в Новой Москве», — заявил Бархота. Он также добавил, что ТиНАО стали центром деловой и промышленной активности благодаря масштабированию экономической и инвестиционной политики.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов назвал качественную инфраструктуру одним из важнейших факторов создания комфортной городской среды.



«Согласно проекту планировки территории, в Филимонковском районе предполагается строительство шести новых социальных объектов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. В частности, в районе появятся три образовательных комплекса, два детских сада и поликлиника. Благодаря этому в городе создадут дополнительные 3250 школьных и 1650 дошкольных мест», — отметил вице-мэр.

