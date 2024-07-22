Эксперт назвала «рублевую» программу одной из успешнейших инициатив Москвы

Программа Правительства Москвы «1 рубль за 1 квадратный метр в год» является одной из самых успешных городских инициатив, сказала генеральный директор Архитектурно-градостроительного бюро «Мастер’с план» Юлия Зубарик.

Инвесторы по программе «1 рубль за квадратный метр в год» восстановили 24 объекта культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Среди таких восстановленных объектов, например, доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота. Также инвесторы привели в порядок въездную башню Хорошёвского конного завода на Таманской улице. Зубарик отметила, что благодаря этой программе городу в отреставрированном виде возвращаются объекты культурного наследия.

«Программа Правительства Москвы «1 рубль за 1 квадратный метр в год», учрежденная в 2012 году с целью сохранения и восстановления памятников архитектуры в Москве — одна из самых успешных городских инициатив. Благодаря ей историческое наследие Москвы, нередко имеющее ветхое состояние, снова возвращается городу, причем как в архитектурно-стилистическом, так и в экономическом планах. Так, например, Сергей Собянин отмечал, что льготными ставками аренды, предусмотренными после окончания ремонтно-реставрационных работ, уже пользуются более 40 арендаторов, которые за время действия программы сэкономили 5,5 миллиарда рублей», - сказала эксперт.

Она отметила, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» постоянно развивается и подстраивается под современную экономику.

«Отдельно стоит отметить, что сама Программа не стоит на месте и постоянно видоизменяется, подстраиваясь под новые экономические реалии. Если первоначально отреставрированный объект мог преимущественно использоваться под офисы, то с течением времени в старых особняках и памятниках архитектуры Москвы стали появляться гостиницы, объекты торговли и питания, и даже спортивные, частные медицинские и рекреационные центры, многие из которых стали излюбленным местом москвичей. Например, легендарный Чугунный павильон трамвайной остановки на Красностуденческом проезде и проездные ворота Хорошевского конного завода на Таманской улице», - рассказала Зубарик.

По ее словам, девелоперы стали все чаще присоединяться к программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год»

«Кроме того, в последние годы к государственной Программе активно присоединяются и девелоперы, на территории застройки которых часто оказываются объекты культурного наследия. Одним из первопроходцев стала компания «Пионер», восстановившая башню суконной фабрики 1822 года постройки и превратившая ее в ресторан и коворкинг центр посреди ее нового жилого проекта «ЖК Life — Ботанический сад». Второй пример — компания «VOS’HOD», которая намерена отремонтировать и реконструировать одно из наиболее знаковых зданий центра Москвы — Здание Центрального Телеграфа на Тверской улице, превратив его в современный офисный центр с обширной зоной ритейла и общепита, а также в одну из рекреационно-досуговых точек Москвы, открыв посетителям внутренний двор, в котором планируется проведения как частных, так и общегородских масштабных мероприятий. Успех московской программы подчеркивает и то, что опыт столицы успешно перенимают и прочие регионы России, такие как Санкт-Петербург и Томская область, и хотя действие программы там пока что не так широко распространено, сам факт ее распространения уже говорит о том, что за наше культурное, архитектурное и историческое наследие по всей стране можно не переживать», - заключила эксперт.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в свою очередь отметил, что на сегодняшний день инвесторы реставрируют объекты культурного наследия в центре столице общей площадью коло 6,4 тысячи квадратных метров.

«Реализация программы «1 рубль за квадратный метр в год» помогает спасти исторические постройки от разрушения. Благодаря программе предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением. Сейчас по результатам торгов заключены договоры аренды, согласно которым инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия общей площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Из них два — для размещения гостиниц, а девять они смогут использовать по своему усмотрению», - сказал Ефимов.

