Эксперт назвала настоящим событием строительство Большого Московского цирка

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование о строительстве Большого цирка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Москвичи выбрали, каким будет новый Большой Московский цирк. Впервые наряду со взрослыми могли проголосовать и подростки. По итогам голосования, из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС», которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Строительство Большого цирка в стиле шапито – удачное архитектурное решение, подчеркнула заместитель директора по развитию архитектурного бюро Елена Самохвалова.

«Строительство такого масштабного и яркого проекта как Большой Московский цирк в Мневниковской пойме – это настоящее событие для города. Проект получился интересным, продуманным, так как в его согласовании принимала участие главная аудитория – дети. Концепция нового цирка полностью соответствует праздничной атмосфере, которую создает зрелищное цирковое искусство. На мой взгляд, стилизация под шатер шапито является удачным архитектурным решением. Здание будет комфортным, современным местом для работы с животными, что также является важным фактом», - заявила эксперт.

Урбанист, основатель CM International Петр Кудрявцев ранее отметил, что Москва открыта к диалогу с горожанами и экспертами.

«Важное умение современного города – слышать его жителей, как экспертов, так и обычных горожан, и находить компромиссы в сложных решениях большого масштаба. История с Большим Цирком на Проспекте Вернадского показывает всем нам открытость к диалогу и общую заботу о лице города. К определению судьбы проекта были подключены не только специалисты, но и горожане – это важный прецедент в городском развитии, когда большие проекты проходят несколько стадий общественного согласования и принятия. И чем больше будет таких прецедентов, тем прозрачней будет процесс развития городской ткани – власти, бизнес, эксперты и москвичи совместно будут формировать и улучшать свой город», - сказал эксперт.

Кудрявцев выразил уверенность, что проект по итогу станет эталонным.

«Большой плюс - новое здание появится в обновляемом районе, где меньше контекста, и где существуют возможности для экспериментов. В Москве в последние годы существует, и довольно успешно реализуется, тренд на знаковую и яркую архитектуру, проекты последних лет это подтверждают. Так и работа над проектом нового здания Большого Цирка требует интересного и креативного подхода, нового прочтения, смелых решений. И учитывая открытость города к диалогу, уверен, что финальный проект станет эталонным решением для всех», - заключил эксперт.

