Эксперт назвал строительство нового путепровода важным этапом реализации дорожной стратегии
Строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе в Москве намерены завершить в 2026 году, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, реализация проекта откроет выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды.
Как отметил автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов, реконструкция существенно разгрузит поток автомобилей. Он также напомнил, что нагрузка на дороги в западном направлении возрастает ежегодно.
«Мосты необходимы в дорожном каркасе, они соединяют два берега, а это сокращает перепробег и время в пути, уменьшает нагрузку на центральные дороги. Съезды и новые пересечения помогают выбирать более короткий путь. Соединяя парки и социально-значимые объекты, дорожная инфраструктура делает жизнь комфортнее», - пояснил он.
В свою очередь урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский назвал строительство нового путепровода важным этапом масштабной стратегии формирования дорожного каркаса города.
«Путепровод интегрирует Мневниковскую пойму в общую городскую транспортную сеть, а эта локация является сейчас весьма перспективной для развития. Новый выезд сделает более удобным маршрут до Филевского парка, в целом повысит транспортную связанность районов», - сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал о строительстве нового выезда на Калужское шоссе. Помимо новой четырехполосной автомобильной дороги также возводятся подъезды к ней. На данный момент объект завершен на 48%, его планируют ввести в эксплуатацию осенью 2025 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал Шапшу увеличить количество врачей в Калужской области
- СМИ: Главврач дагестанской больницы уволился после скандала с интимным видео
- В Минэнерго заявили, что Россия продолжит поставки нефти на мировой рынок
- Путин поддержал намерение главы Калужской области Шапши пойти на второй срок
- Умерла народная артистка России Ольга Титкова
- Угрозу авиационной атаки объявляли в Ростовской области
- Женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за одну неделю
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих и два танка
- Глава Минпросвещения анонсировал создание домена «Образование»
- В ГД объяснили посягательство Японии на Южные Курилы «синдромом проигравшего»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru