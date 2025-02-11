Эксперт назвал строительство нового путепровода важным этапом реализации дорожной стратегии

Строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе в Москве намерены завершить в 2026 году, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, реализация проекта откроет выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды.

Как отметил автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов, реконструкция существенно разгрузит поток автомобилей. Он также напомнил, что нагрузка на дороги в западном направлении возрастает ежегодно.

«Мосты необходимы в дорожном каркасе, они соединяют два берега, а это сокращает перепробег и время в пути, уменьшает нагрузку на центральные дороги. Съезды и новые пересечения помогают выбирать более короткий путь. Соединяя парки и социально-значимые объекты, дорожная инфраструктура делает жизнь комфортнее», - пояснил он.

В свою очередь урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский назвал строительство нового путепровода важным этапом масштабной стратегии формирования дорожного каркаса города.

«Путепровод интегрирует Мневниковскую пойму в общую городскую транспортную сеть, а эта локация является сейчас весьма перспективной для развития. Новый выезд сделает более удобным маршрут до Филевского парка, в целом повысит транспортную связанность районов», - сказал он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал о строительстве нового выезда на Калужское шоссе. Помимо новой четырехполосной автомобильной дороги также возводятся подъезды к ней. На данный момент объект завершен на 48%, его планируют ввести в эксплуатацию осенью 2025 года.

