Эксперт назвал реновацию в Москве важным шагом на пути к экологической модернизации

Обновление жилого фонда в Москве по программе реновации сокращает выбросы углекислого газа, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



По его словам, исследования показывают, что в сравнении со старыми жильём новостройки потребляют в 2 раза меньше энергии.



«Программа реновации в Москве – это не только обновление жилого фонда, но и важный шаг на пути к экологической модернизации города. Новые дома, возводимые в рамках программы, проектируются с использованием современных технологий и материалов, что позволяет значительно сократить их углеродный след. В современных домах применяются усовершенствованные инженерные системы и тепловая защита, что позволяет оптимизировать энергопотребление», - отметил председатель Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев.



Он подтвердил, что согласно исследованиям новостройки потребляют в два раза меньше энергии, чем старые дома.



«Это означает, что обновление жилого фонда в рамках программы реновации позволяет значительно сократить выбросы парниковых газов. По оценкам экспертов, за 30 лет реализации программы реновации удастся снизить углеродный след на 32 млн тонн CO2, что является важным вкладом в достижение климатических целей города. Построенные по программе дома потребляют на 30-40% меньше тепла и электричества, что значительно снижает углеродный след жилищного сектора, примерно на 250 тысяч тонн эквивалента углекислого газа в год. Кроме того, благодаря снижению потребления ресурсов, жители новых домов экономят на оплате коммунальных услуг, в среднем на 10%», - подчеркнул эксперт.



Он также рассказал, что дополнительные плюсы - креативные архитектурные решения, позволяют кардинально изменить в лучшую сторону целые районы Москвы и по ходу реновации развить и окружающую инфраструктуру, обеспечивая комплексное развитие территорий (КРТ) на проэкологических основах.



«Городские власти признают важность активного участия в климатической повестке. В столице реализуются климатические проекты во всех сферах городского хозяйства, в том числе в сфере транспорта, где применяются инструменты зеленого финансирования. Москва стала первым регионом России, разместившим зеленые облигации, средства от которых были направлены на развитие экологичного общественного транспорта, например, на строительство метро и закупку электробусов», - добавил Авдеев.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о заселении в новое жилье по программе реновации с начала 2024 года.



«Всего по программе реновации в столице передали под заселение 327 новостроек. Из них 44 жилых комплекса — с начала 2024 года. Около 22,5 тысячи горожан получили предложения нового жилья с улучшенной отделкой», - отметил Ефимов.

