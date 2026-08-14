Эксперт назвал главные особенности строящейся станции «Достоевская»

На строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена рабочие начали создание наклонного хода — эскалаторного тоннеля, соединяющего подземную станцию с вестибюлем. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, при строительстве используется технология замораживания грунта, поскольку работы ведутся в сложных гидрогеологических условиях. Длина эскалаторного тоннеля составит более 92 метров.

Станция «Достоевская» станет первой новой станцией на линии более чем за 70 лет. Она будет находиться вдоль Суворовской площади в центре Москвы, рядом с Екатерининским парком и улицами Дурова и Самотечной. Это позволит улучшить транспортную доступность для 200 тысяч жителей Марьиной Рощи, Тверского и Мещанского районов, а снижение нагрузки на станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий будет достигать 20%.

Строительство транспортных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам председателя Комитета по строительству Московского отделения «Опоры России» Олега Филиппова, строительство новой станции ведется без осложнения интенсивного транспортного трафика и без прерывания надземного движения. При этом рабочие благоустроят пристанционную территорию по московскому стандарту: оборудуют места для комфортного отдыха, выполнят озеленение. Он также подчеркнул, что каждый новый транспортный объект в Москве становится точкой роста столичного малого и среднего бизнеса.

Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов назвал строительство метро одним из приоритетных столичных проектов.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным утверждена программа строительства метро до 2030 года. Сейчас у нас строятся 25 станций. Мы продолжаем строительство Троицкой линии метро, первый этап которой был завершен в прошлом году. На ней функционирует 11 станций. Мы также активно строим Рублево-Архангельскую линию, в этом году планируем открыть первый этап движения, активно разворачиваем строительство Бирюлевской линии метро. Также строятся станции “Гольяново”, “Достоевская”. Начали строительство станции метро “Южный Порт”», — заявил Ефимов.

