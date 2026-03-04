Эксперт назвал беспрецедентным рекорд ввода жилья по реновации в Москве

В 2025 году в Москве было введено 240 капитальных объектов, построенных за счет городского бюджета, заявили в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. За последний год этот показатель вырос вдвое со 120 объектов в 2024 году. Речь о недвижимости, возведенной в рамках адресной инвестиционной программы (в том числе социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц и пр.), а также о жилых домах по программе реновации.

Рост ввода такой недвижимости за последние годы связан в основном с программой реновации. Со времени ее старта в 2017 году переселение охватило порядка 260 тысяч москвичей (или каждого 50-го жителя столицы). Это можно сравнить с численностью населения, например, Мурманска или Архангельска, заявили в столичном Градостроительном комплексе.

В прошлом году ввод жилья по реновации вырос в 1,7 раза — с 1,3 млн кв. м в 2024 году до 2,3 млн кв. м в 2025-м. Годовой показатель 2025 года стал рекордным со времени старта программы. В текущем году рекорд планируется обновить — ввод жилья по реновации может достигнуть 2,5 млн кв. м.

«За прошедший год наш подход к реализации адресной инвестиционной программы существенно эволюционировал: мы критически пересмотрели все наши планы и максимально сдвинули влево сроки по тем объектам, где это возможно, потому что ускорение строительства напрямую снижает стоимость — каждый год промедления добавляет к цене проекта 8–10% из-за инфляции и удорожания материалов», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, были составлены долгосрочные производственные планы и заранее расторгованы контракты – в результате подрядчики смогли прогнозировать свою загрузку и ускорять работу. Кроме того, внедрение технологии информационного моделирования, префаб-технологий и крупномодульного строительства ускорили ввод, повысили качество объектов и снизили нагрузку на городскую инфраструктуру.

В 2025 году в рамках программы реновации был поставлен мировой рекорд по скорости строительства: жилой дом с полноценной отделкой квартир и инженерными сетями был полностью построен за шесть с половиной месяцев, монтаж готовых блоков на площадке занял около месяца, подчеркнул Ефимов.

В свою очередь, независимый экономист Андрей Бархота отметил, что рекорд по вводу жилья по реновации в Москве беспрецедентен, а также то, что данная программа стала одним из самых эффективных инструментов реализации комплексной строительной и жилищной политики.

«Особенность реновации состоит в возможности оказать положительное воздействие на всех участников процесса. Гражданам - представить возможность полностью обновить морально и физически устаревшее жилье. Девелоперам - обеспечить готовый земельный участок для строительства. Для Москвы открываются возможности формирования целостной комфортной городской среды во всех административных округах. Рост объёмов строительства по программе реновации подтверждает как экономическую, так и операционную эффективность этих механизмов в Москве», - сказал он.

По его словам, вероятно, именно реновация способна сбалансировать экономическую эффективность и социальную справедливость в контексте развития девелопмента на современном этапе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что около 258 тыс. москвичей уже переехали или находятся в процессе переезда в новые квартиры. В настоящее время на этапах проектирования и возведения находится примерно 11 млн кв. м жилья.

