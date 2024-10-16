Эксперт назвал Адресную инвестпрограмму Москвы важным ориентиром для развития столицы

Утверждена Адресная инвестиционная программа (АИП) столицы, она содержит перечень запланированных к реконструкции и строительству объектов, финансируемых из городского бюджета, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, программа сохранила приоритеты и преемственность инвестиционной политики Москвы, которые были определены в 2011 году. Так, в ближайшие три года по программе планируется ввести 45 искусственных сооружений и 259 километров дорог.

Собянин отметил, что среди знаковых объектов значатся, в частности, Симоновская и Карамышевская набережные, искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной и завершение соединения южного направления МСД и автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Руководитель «ГринЭкспертиза», эксперт «Опоры России»Денис Подшиваленко отметил, что Адресная инвестиционная программа Москвы на ближайшие годы важна как ориентир для жителей, бизнеса и девелоперов.

«Она показывает, как изменится трафик движения, какие районы обретут новый облик, где пройдут работы по комплексному благоустройству. Строительство стольких объектов – это масштабная работа, направленная на благо и комфорт жителей», – сказал он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве образовательного комплекса в Можайском районе столицы в рамках АИП.

«Образовательный комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров появится на западе Москвы по адресу: проезд Загорского, владение 20. В нем запланировано два блока: детский сад на 150 мест и школа на 1100 учащихся. В настоящее время участок свободен от объектов капитального строительства», – подчеркнул Ефимов.

