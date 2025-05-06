Эксперт: «Мост-парус» станет новой достопримечательностью запада Москвы

Новый «Мост-парус» через Москву-реку появится на западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, мост в створе Новозаводской улицы свяжет район Филевский Парк и Северо-Западную хорду. Кроме того, станет удобнее добираться в район Хорошево-Мневники, а также улучшится транспортная доступность ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и строящегося кластера в Мневниковской пойме. Длина моста составит 250 метров, ширина — почти 30 метров. Для автомобильного движения будет предусмотрено по две полосы в каждую сторону, а для пешеходов оборудуют тротуары.

Собянин добавил, что сейчас отсыпано два полуострова и забетонированы две опоры из трех в русле Москвы-реки. Он заверил, что работы не затронут парковую территорию и не мешают навигации электросудов.

Впоследствии будут построены и реконструированы инженерные и улично-дорожная сети, а также выполнен капремонт Новозаводской улицы, пообещал мэр Москвы.

По словам эксперта в сфере строительно-технической экспертизы Николая Кандикудрякова-Тигранна, сегодня в Москве построено 452 моста. Он назвал новое сооружение неординарным проектом с точки зрения проектирования и реализации ввиду своей сложнейшей инженерной конструкции. Вместе с тем эксперт добавил, что строительство новых мостов — одна из наиболее важных частей развития транспортной инфраструктуры, и отметил, что «Мост-парус» не только повысит трафик движения, но и станет такой же достопримечательность, как находящийся по соседству Живописный мост.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении пешеходного перехода через пути Курского направления МЖД.

«Новый пешеходный переход оборудуют на Новостроевской улице в районе Щербинка Новомосковского административного округа. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы. Готовность подземного перехода составляет 89 процентов, завершить его строительство планируется до конца года. Новое сооружение обеспечит безопасную пешеходную связь между населенными пунктами района, разделенными железной дорогой, существующими и планируемыми остановками городского транспорта», — отметил вице-мэр.

