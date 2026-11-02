Эксперт: Москва формирует полноценную среду для работы предприятий
Столица представила бюджет на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний на 2027-2029 годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «МАКС».
Уточняется, что город заложил на эти расходы 65,2 миллиарда рублей, а больше половины суммы выделят уже в следующем году — 33,3 млрд рублей.
Главный центр московской инновационной промышленности — ОЭЗ «Технополис Москва». На ее площадках удается объединить ресурсы и экспертизу компаний-резидентов, развивать передовые технологии и выпускать высокотехнологичную продукцию, включая медицинскую технику, лекарственные препараты нового поколения, микроэлектронику и многое другое. Это позволяет сформировать полноценную экосистему, включая передовые производства, научные лаборатории, объекты социальной и деловой инфраструктуры.
Мэр добавил, что столица уделит отдельное внимание развитию технопарков и планирует довести их площадь до 5 миллионов кв. м до 2030-го года. Для развития инфраструктуры продолжают действовать ряд программ, включая стимулирование создания мест приложения труда, механизм масштабных инвестиционных проектов и проекты комплексного развития территорий (КРТ).
Председатель Комитета по строительству Московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов назвал главные преимущества такой поддержки.
«Комплексный подход Москвы выглядит сильным и системным: город одновременно снижает инфраструктурные и административные барьеры, создает спрос на новые площадки и формирует полноценную среду для работы предприятий. В результате поддержка направлена не только на строительство заводов, но и на появление рабочих мест, транспорта, инженерных сетей и кооперационных связей», — подчеркнул он.
По его словам, строительству особенно важно размещать крупные производства на конкретных площадках с помощью взаимодействия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а КРТ дает возможность эффективнее использовать пустующие участки, где появляется и общественно-деловая, и жилая, и промышленная инфраструктура.
Ранее глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что МаИП помогают привлекать частные инвестиции в развитие городской экономики.
«Проекты охватывают разные сферы – от производства и деловой недвижимости до образования и транспорта. Такое разнообразие помогает учитывать потребности разных районов. За девять месяцев 2026 года для реализации МаИП город выделил уже свыше 100 га земли в 11 административных округах», — рассказал он.
По его словам, больше всего проектов одобрено в Троицком и Новомосковском административных округах, где их будет по 13.
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