Эксперт: Модернизация здания СЭВ объединит эффективное обновление и исторический облик

Голосование за лучшую концепцию модернизации «дома-книжки» на Новом Арбате завершилось на портале «Активный гражданин», сообщается на mos.ru.



В формировании облика Нового Арбата участвовали свыше 178 тысяч москвичей. Большинство респондентов выбрали концепцию, предполагающую сочетание истории и современности: облик «книжки» дополнит здание-свиток, где появятся культурные и общественные пространства, а также офисные и административные помещения, а с верхних этажей здания будут открываться живописные виды на центр Москвы. Новый корпус будет символизировать движение вверх, стремление к будущему, открытость инновациям, идеям и творчеству.



Всего на конкурс представили три концепции обновления здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), которые были предложены командой российских и международных урбанистов, проектировщиков и архитекторов. Вариант-победитель поддержали 46,76% участвовавших в голосовании москвичей.



Кроме того, свыше 28% респондентов одобрили обновление здания с учетом передовых технологий, сохранением общей логики застройки и возведением еще одного «дома-книжки». За строительство трех высотных комплексов с сохранением исторических линий и форм проголосовали 17% москвичей. На откуп специалистам решение о новом градостроительном акценте отдали 8% голосовавших.



Привычный облик здания Совета экономической взаимопомощи по-прежнему будет главным композиционным элементом района и сбережет эстетику советского модернизма.



По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, победившая концепция является наиболее удачной. Она полностью учитывает сочетание эффективного редевелопмента и сохранения исторического и архитектурного облика. «Кроме того, здание СЭВ находится по пути следования из Кремля в Москва-Сити. В этой связи дополнительное здание усилит общую концепцию здания и получит больше элементов, присущих Москва-Сити», — добавил он.

