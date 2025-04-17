Эксперт: Модернизация Морозовской больницы - важный вклад в сохранение архитектурного наследия

Рабочие приступили к реставрации 10-го корпуса Морозовской детской больницы, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание находится в 4-м Добрынинском переулке. Планируется проведение работ на кровле и фасаде. Внутри здания будет отреставрирована кирпичная кладка, в подвале — своды Монье. Также строители восстановят полы из метлахской керамической плитки.

Работы выполняются в ходе комплексной модернизации медучреждения, где в 2017 году построили крупнейший в Москве детский лечебный корпус, позднее был выполнен капремонт трех корпусов, в частности, педиатрического корпуса №1.

Сейчас обновляются корпуса №15, 16, 17. Кроме того, планируется провести комплексное благоустройство территории больницы.

По словам совладельца архитектурного бюро Сергея Пинскера, Морозовская детская больница является важнейшим объектом столичной медицинской инфраструктуры. Это самый крупный детский медцентр в Европе с богатой историей и уникальным опытом, в котором каждый из корпусов обладает самостоятельной ценностью. Здесь архитектурное прошлое встречается с медицинским будущим. Комплексная модернизация больницы — важный вклад в сохранение и архитектурного наследия, и лучших традиций медицины, ее результат порадует и врачей, и пациентов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве в Москве социальных объектов.

«Сейчас за счет внебюджетных источников финансирования возводится 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и восемь культурных объектов. Так, новые школы и детские сады дадут городу более 65 тысяч учебных мест. Наибольшее количество социальных объектов — 44 — построят инвесторы в Новомосковском административном округе. На западе столицы возводится 27 зданий социального назначения, а на северо-востоке — 22», — отметил вице-мэр.

