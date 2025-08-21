Эксперт: Модернизация комплекса СЭВ даст новый импульс экономическому развитию района

Жители Москвы выберут дизайн обновленного комплекса на месте здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) на Новом Арбате. Голосование проходит на портале «Активный гражданин», сообщил сайт mos.ru.

На выбор представлены три концепции обновления комплекса: они предусматривают как переосмысление архитектурного облика, так и сохранение привычного дома-книжки.

Как отметила эксперт Московской торгово-промышленной палаты, председатель Координационного совета АНО «Центр защиты бизнеса» Екатерина Авдеева, превращение комплекса СЭВ в социокультурный кластер является масштабной государственной инициативой.

«Проект подразумевает крупные инвестиции в строительство и реконструкцию, что стимулирует рост в строительном секторе и смежных отраслях. Новые рабочие места появятся не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации кластера. Реализация проекта придаст новый импульс развитию всего района», — отметила Авдеева.

С момента постройки в 1960-х годах комплекс СЭВ стал одной из достопримечательностей Нового Арбата и одним из наиболее узнаваемых символов Москвы. Сегодня из-за технического состояния он нуждается в обновлении. Новый комплекс соединит в цельную городскую панораму Новый Арбат, деловой центр «Москва-Сити» и соседние жилые кварталы.

Над новыми концепциями работала профессиональная команда российских и международных архитекторов, урбанистов и проектировщиков. Каждый проект подразумевает появление нового кластера на основе исторических традиций. При строительстве будут учитываться новые решения в градостроительстве и развитии близлежащих территорий.

В основе первой концепции лежит синтез истории и современности — архитектурная доминанта будет напоминать огромный свиток. Новые функциональные пространства будут интегрированы в динамичную жизнь Москвы. Вторая концепция предполагает строительство трех высотных корпусов, напоминающих своими линиями и формами историческое здание. Концепция отражает преемственность традиций вкупе с перерождением привычной достопримечательности.

Третья концепция подразумевает обновление здания по новейшим технологиям, вместе с тем предполагается сохранить его статус композиционного центра района. Согласно концепции, рядом будет построен еще более высокий и фундаментальный дом-книжка, а историческое здание будет частью административного центра.

