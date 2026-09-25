Эксперт Мазараки отметил необходимое условие для индустриального рывка России

21 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» прошло ежегодное публичное собрание — Московский финансовый форум, где ведущие экономисты страны обсудили не только текущие экономические показатели, а также стратегию построения устойчивой финансовой системы, способной обеспечить развитие страны на десятилетия вперед. Главный лейтмотив дискуссий в 2026 году — укрепление финансового суверенитета России и переход от реагирования на кризисы к проактивному формированию экономической архитектуры будущего. Об этом сообщил председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы компаний «Стилобат» Лев Мазараки.

Одним из условий для этого является предсказуемость макроэкономической среды. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обозначил ее текущий статус: несмотря на протекционизм и структурный дисбаланс, Россия сохраняет позицию четвертой экономики мира, также рост ВВП. Финансовая система работает стабильно, а безработица находится вблизи исторических минимумов — в три раза ниже, чем в еврозоне.

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что в данный момент важной целью является сосредоточение не на ожидании очередного кризиса, а на формировании долгосрочной стратегии, которая позволит спокойно развиваться и отвечать на вызовы.

По итогам Московского финансового форума стороны пришли к выводу, что современная экономика России защищена от внешних штормов благодаря устойчивой политике государства. Участники обратили внимание на то, что задача предпринимателей в данный момент заключается в том, чтобы использовать внутренние ресурсы для трансформации и превращения их в прорывные проекты в стране. Это касается фокуса на новых заводах, научно-инженерных центрах, а также развития человеческого капитала.

