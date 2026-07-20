Эксперт: Мастер-планы — эластичная и живая стратегия городского развития

Законопроект о статусе и порядке разработки мастер-планов планируется внести в Госдуму в 2026 году. Инструмент способен сократить сроки согласований при реализации градостроительных проектов, существенно увеличить приток частных инвестиций и в целом изменить портрет российских городов, заявил председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки.

«Действующая система генеральных планов отвечает задачам долгосрочного развития, но мир сегодня меняется настолько быстро, что требуется механизм, позволяющий принимать решения в градостроительной сфере оперативно. Мастер-планы - эластичная и живая стратегия, которая показывает видение будущего и которую можно быстро менять, если жизнь вокруг и нужды людей стали другими. При этом он позволяет не распылять ресурсы и сконцентрироваться на прорывных направлениях», - рассказал он

По мнению эксперта, экономическая модель с рассчитанными этапами и прогнозами окупаемости, заложенная в мастер-плане, делает проект понятным для банков и девелоперов.

Как также уточнил Мазараки, разработка мастер-планов упрощает получение проектного финансирования и будет способствовать притоку инвестиций в отрасль.

