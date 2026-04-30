Эксперт: КРТ и инновации — ключ к качественной городской среде для жителей

В Москве состоялся III Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России», в работе которого приняли участие руководство федерального центра и представители органов МСУ.

В рамках форума участники дискуссии обсуждали такие важнейшие цели и задачи, как равномерное развитие всех регионов, сокращение социальной и технологической разницы между мегаполисами, населенными пунктами и сельской местностью.

«Главный капитал в нашей стране — это человек. Где он живет, там есть развитие инфраструктуры, бизнеса, услуг. Если нет комфортных условий — здравоохранения, образования, хороших дорог и работы, то человек не будет жить в своем населенном пункте. Поэтому надо обязательно заниматься развитием всех регионов страны в комплексе. Для этого был запущен нацпроект «Инфраструктура для жизни», - заявил, в рамках форума заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вопросы комплексного развития территорий не оставили равнодушными и представителей строительной отрасли. Свою позицию по ключевым задачам формирования комфортной среды и сокращения разрыва между регионами озвучил председатель совета директоров группы компаний «Стилобат» Лев Мазараки.

Он заявил, что развитие человеческого капитала — стратегический приоритет и основа прогресса России. Государство должно эффективно реализовать кадровый потенциал, повысить производительность труда и обеспечить ускоренное технологическое обновление. Для этого необходимо сбалансированно развивать все регионы, сокращая разрыв между мегаполисами, малыми городами и сельской местностью, указал Мазараки.

По его словам, программа комплексного развития территорий (КРТ) — один из главных инструментов решения этих задач. Благодаря совместным усилиям власти и бизнеса удаётся создавать новую комфортную городскую среду. Яркий пример — Москва: там на месте бывших промзон и пустующих участков появляются целые микрорайоны.

Результаты работы по КРТ впечатляют: по данным Минстроя РФ на начало года, программа реализуется в 80 регионах. Сейчас в работе около 1,2 тысячи территорий, где планируется построить свыше 195 млн кв. м недвижимости — в том числе 146,6 млн кв. м жилья.

Превратить градостроительный потенциал в комфортную среду помогут слаженные действия государства и бизнеса, комплексный подход и внедрение инноваций, подчеркнул Мазараки.

