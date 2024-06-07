Эксперт: Кластер на базе велотрека продолжит развитие Крылатского района Москвы

Олимпийский велотрек, который недавно вновь перешел в собственность государства, вместе с Гребным каналом и парком Крылатские холмы будет объединен в современный спортивный кластер, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам председателя комитета МТПП по спорту и туризму, доцента факультета менеджмента в спортивной и туристской индустрии РАНХиГС при Президенте РФ Кирилла Маслиева, это увеличит инвестиционную привлекательность недвижимости района.

«Появление подобного кластера будет способствовать развитию Крылатского, который является одним из экологичных районов города. Данный округ получает второе дыхание, совмещает в себе насыщенные возможности для семейного отдыха. В нем уже активно работают развлекательный парк, спортивные объекты, включая зимний горнолыжный склон, мотошкола, и другие важные составляющие инфраструктуры для отдыха», - заявил он.



Обновленный спортивный кластер станет одним из знаковых мест столицы наряду с парком Зарядье, Воробьевыми горами и Лужниками, предоставив тысячам москвичей дополнительную площадку для занятий спортом. Пользователи проекта «Активный гражданин» смогут проголосовать за лучшую концепцию комплекса.

