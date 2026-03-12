Эксперт: Электродепо «Троицкое» станет важной частью сети общественного транспорта

На земельном участке в 26,7 гектара между Калужским и Новомихайловским шоссе появится электродепо «Троицкое», которое будет обслуживать составы одноименной линии метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.



По словам главы города, на территории возведут комплекс из 11 зданий, включая административно-бытовой корпус, мотодепо для обслуживания и ремонта моторельсового транспорта, блок бытовых помещений, а также самый крупный объект — производственно-административный блок площадью около 100 тысяч квадратных метров, равного которому по технологическому оснащению и размерам еще не было в России. Строительство закончится в 2029 году.



Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов объяснил, что изменится для пассажиров от открытия нового депо.



«Особое внимание уделено созданию полигона для подготовки локомотивных бригад, что обеспечит высокий уровень квалификации персонала и безопасность движения поездов. Таким образом, строительство электродепо "Троицкое" не только укрепит инфраструктуру Московского метрополитена, но и создаст условия для повышения качества услуг, предоставляемых пассажирам», — подчеркнул он.



Эксперт добавил, что внедрение современных технологий и оборудования поможет ускорить ремонтные процессы и повысить качество обслуживания техники.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе строительства станции «Бирюлево» Бирюлевской линии метро.



«Общая площадь будущей станции "Бирюлево" превысит 13,7 тысячи кв м. В составе будущей конечной станции Бирюлевской линии метро запроектировано 86 помещений, которые разместятся на четырех уровнях. Большая площадь отведена под технические нужды и размещение различного оборудования, которое обеспечит безопасность и комфорт пассажиров и сотрудников метрополитена», — указал вице-мэр.



Он также сообщил, что рабочие продолжают проектирование станционного комплекса и одновременно с этим занимаются подготовкой площадки под будущее строительство.

