Эксперт: Динамичное сотрудничество Москвы и Пекина охватило практически все сферы

Москва и Пекин — одни из мировых городов-лидеров в области экономического и социального развития, их сотрудничество динамично развивается по самым разнообразным направлениям. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин в связи с 75-летием с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНР и своим разговором с секретарем Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли.

Градоначальник отметил, что партнерские отношения двух государств активно развиваются: так, почти на четверть в 2023 году вырос объем взаимной торговли по сравнению с 2022 годом (более 40% объема пришлось на Москву), а китайские партнеры помогают развивать городскую инфраструктуру Москвы.

Сотрудничество двух стран положительно сказывается на транспортной отрасли, здравоохранении, культурной и образовательной сферах, сфере туризма, добавил Собянин.

По мнению председателя Комитета по строительству Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Олега Филиппова, программу сотрудничества между Москвой и Пекином можно назвать новой и по букве, и по духу. Она охватывает практически все сферы жизнедеятельности городов-побратимов: развитие экологии мегаполисов, городское планирование территорий в черте города, образование новых массивов и субмассивов мегаполисов, цифровую инфраструктуру, инновационное развитие и модернизацию транспорта и транспортного сообщения. Также ведется активное сотрудничество в сфере развития образования, культуры, здравоохранения, туризма, отметил он.

«Такой набор градообразующих векторов в новой программе уже содержит в себе мощный потенциал развития для наших городов и уже в ближайшем времени даст синергетический импульс для развития экономического взаимодействия самих городов-побратимов и отношений между ними благодаря интуитивно понятной технологической базе и совместным разработкам ученых и практиков двух столиц», — заключил Филиппов.

