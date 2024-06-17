Эксперт: Динамичное сотрудничество Москвы и Пекина охватило практически все сферы
Москва и Пекин — одни из мировых городов-лидеров в области экономического и социального развития, их сотрудничество динамично развивается по самым разнообразным направлениям. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин в связи с 75-летием с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНР и своим разговором с секретарем Пекинского горкома Компартии Китая Инь Ли.
Градоначальник отметил, что партнерские отношения двух государств активно развиваются: так, почти на четверть в 2023 году вырос объем взаимной торговли по сравнению с 2022 годом (более 40% объема пришлось на Москву), а китайские партнеры помогают развивать городскую инфраструктуру Москвы.
Сотрудничество двух стран положительно сказывается на транспортной отрасли, здравоохранении, культурной и образовательной сферах, сфере туризма, добавил Собянин.
По мнению председателя Комитета по строительству Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Олега Филиппова, программу сотрудничества между Москвой и Пекином можно назвать новой и по букве, и по духу. Она охватывает практически все сферы жизнедеятельности городов-побратимов: развитие экологии мегаполисов, городское планирование территорий в черте города, образование новых массивов и субмассивов мегаполисов, цифровую инфраструктуру, инновационное развитие и модернизацию транспорта и транспортного сообщения. Также ведется активное сотрудничество в сфере развития образования, культуры, здравоохранения, туризма, отметил он.
«Такой набор градообразующих векторов в новой программе уже содержит в себе мощный потенциал развития для наших городов и уже в ближайшем времени даст синергетический импульс для развития экономического взаимодействия самих городов-побратимов и отношений между ними благодаря интуитивно понятной технологической базе и совместным разработкам ученых и практиков двух столиц», — заключил Филиппов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США увеличили расходы на ядерное оружие на 18%
- Три человека пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
- Опрос показал, что треть американцев выступают против военной помощи Украине
- Против ведущей Татьяны Лазаревой возбудили дело об оправдании терроризма
- Россия обогнала США по объемам поставок газа в Европу
- Комитет Госдумы по бюджету одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ
- СМИ: Дания намерена ограничить проход кораблей с российской нефтью через Балтику
- Путин посетит с государственным визитом Вьетнам 19-20 июня
- Экс-офицер США назвал блефом заявления о возможности передачи F-16 Украине
- Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru