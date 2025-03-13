Эксперт: Будущее здание Московского цирка станет новым культурным центром для горожан
Москвичи выбрали на портале «Активный гражданин», каким будет новый Большой Московский цирк. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Наибольшую поддержку среди шести предложенных вариантов получила концепция архитектурного бюро «АПЕКС» — она понравилась 42% детей и 29% взрослых. При этом дети впервые получили возможность проголосовать на платформе.
Выбранная горожанами концепция станет основой разработки проектной и градостроительной документации. Собянин подчеркнул, что предстоит большая и сложная работа по проектированию, строительству и оснащению передовым оборудованием уникального здания цирка.
Градоначальник поблагодарил москвичей за активную гражданскую позицию.
Как отметил сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрей Лупий, главное для нового здания цирка — отвечать актуальным требованиям и стандартам. По его мнению, Москва нуждается в многофункциональной lifestyle площадке — не только месте для представлений, но и новом культурном центре. Реализация такой концепции позволит привлечь больше посетителей и сделать новое пространство более востребованным. Лупий добавил, что рендеры центрального здания цирка и вспомогательный корпус намекают на цифровые мотивы и отличаются ярким обликом, а благоустройство прилегающей территории позволит создать новое привлекательное общественное пространство.
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