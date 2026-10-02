Эксперт Бархота назвал Московское метро символом динамики и технического прогресса города
Более 60 новых объектов значится в планах московского метростроя на ближайшие годы. До 2030 года планируется завершение строительства Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, также откроются станции «Гольяново», «Южный порт» и «Достоевская». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города поздравил московский метрострой с 95-летием, а работников отрасли – с Днем метростроителя, который отмечается 2 октября.
Также с профессиональным праздником метростроителей поздравил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За эти годы были созданы станции, ставшие архитектурными символами города, и заложены высокие стандарты качества и инженерной мысли, которые определяют развитие метро и в наши дни», — сказал Ефимов.
Он отметил, что с 2011 года построено и реконструировано более 270 км линий, 130 станций и 14 электродепо метро и Московского центрального кольца.
Московское метро представляет собой уникальное инженерное и архитектурное сооружение, темпы строительства которого в последние 15 лет не имели аналогов, заявил независимый экономист Андрей Бархота.
«Сегодня метро продолжает активно строиться, становясь доступнее для жителей разных районов Москвы и новых территорий. За каждым новым объектом стоит масштабная работа инженеров, проектировщиков, строителей и специалистов самых разных направлений. Результаты превзошли даже самые смелые ожидания, а столичное метро стало полноправным символом Москвы, ее динамики и технического прогресса», — отметил он.
Кроме того, московский метрополитен является ключевым элементом транспортной системы всего столичного региона, и упрощает жизнь не только для москвичей, но и жителей Подмосковья, считает к.э.н., заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
«Строительство новых станций в пешей доступности не только кардинально улучшает локальную мобильность, облегчая доступ к образовательной, спортивной и медицинской инфраструктуре, но и выступает мощным фактором на рынке недвижимости, повышая инвестиционную привлекательность как жилого, так и коммерческого фондов», — пояснила она.
Она подчеркнула, что московский метрострой прогрессирует и показывает одни из лучших темпов подземного строительства благодаря работе специалистов самых разных отраслей. Коваленко также отметила, что метростроителям удается внедрять цифровые технологии и инновации, сохраняя при этом статус памятника искусства.
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