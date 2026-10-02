Эксперт Бархота назвал Московское метро символом динамики и технического прогресса города

Более 60 новых объектов значится в планах московского метростроя на ближайшие годы. До 2030 года планируется завершение строительства Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, также откроются станции «Гольяново», «Южный порт» и «Достоевская». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города поздравил московский метрострой с 95-летием, а работников отрасли – с Днем метростроителя, который отмечается 2 октября.

Также с профессиональным праздником метростроителей поздравил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За эти годы были созданы станции, ставшие архитектурными символами города, и заложены высокие стандарты качества и инженерной мысли, которые определяют развитие метро и в наши дни», — сказал Ефимов.

Он отметил, что с 2011 года построено и реконструировано более 270 км линий, 130 станций и 14 электродепо метро и Московского центрального кольца.