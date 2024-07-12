Экскурсии и дегустация чая: Что ждет гостей фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши»
В эти выходные горожан и гостей Москвы ждет большая спортивная, гастрономическая и развлекательная программа фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши», который проходит в рамках проекта «Лето в Москве».
На два дня улицы Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Дмитровка и Газетный переулок будут пешеходными. Городской Комитет по туризму и Московский продюсерский центр приготовили для гостей фестиваля интересную программу.
В частности, на Тверском бульваре будет установлен мобильный туристический информационный центр, где посетители смогут не только узнать все о городе, но и принять участие в викторине. Кроме того, в рамках фестиваля «Московское чаепитие» начнут функционировать чайные станции конкурса «Чай "Москва"». Все желающие смогут продегустировать напитки бесплатно. Проголосовать за лучший из них можно в проекте «Активный гражданин» с помощью QR-кода.
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