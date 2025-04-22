Экономист Бархота: Деловой центр «Фили» - один из ожидаемых столичных проектов
На международном конкурсе победила концепция архитектурного бюро Тимура Башкаева и группы компаний RRG — проект общественно-делового комплекса «Фили». Об этом сообщил Telegram-канал Градостроительного комплекса Москвы.
В частности, проект предусматривает совершенно новый формат городского вокзала, сочетающий функциональность, позволяющую совершать быстрые пересадки, и современную архитектуру, в частности, озелененные общедоступные пространства на крыше.
Кроме того, в районе появится новое высотное здание с видом на комплекс «Москва-Сити». Ядром комплекса станет общественный центр, окруженный садами. В нем можно будет разместить детский центр, музей, концертный зал и другие объекты инфраструктуры.
Как отметил независимый экономист Андрей Бархота, общественно-деловой комплекс «Фили» стал одним из наиболее ожидаемых столичных проектов. Он отметил, что комплекс выполнят в стиле модерн — по оригинальности, возможно, он даже опередит «Москву-Сити». Будет реализован и проект Филевского городского вокзала, что значительно улучшит транспортную доступность для жителей ЗАО и сократит время в пути до новых культурны и деловых пространств.
В свою очередь первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов указал на изящность, сбалансированность и выразительность проекта. По его словам, выполненный на высоком техническом уровне комплекс обеспечивает быстрые и комфортные пересадки. Он добавил, что создатели проекта нащупали принципиально новый формат городского вокзала.
По словам члена Московского регионального отделения «Деловая Россия», экономиста Алексея Хижняка, новое общественно-деловое пространство через несколько лет может стать новой точкой притяжения для москвичей. Здесь сочетаются и инновационный подход к транспортной инфраструктуре, и новый жилой массив, воплотивший в себе лучшие традиции архитектуры района большого сити, и торгово-развлекательные комплексы с досуговой и творческой инфраструктурой.
Хижняк также назвал бюро Башкаева настоящими профессионалами, работающими на рынке с 1998 года, которые способны превратить транспортно-пересадочный узел в произведение искусства.
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